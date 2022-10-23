Nihat Kahveci'den Diego Rossi yorumu! '112 acil, alo Rossi'
Fenerbahçe, Diego Rossi'nin oyuna sonradan dahil olduğu maçta attığı golle Başakşehir'i 1-0 mağlup etti ve Süper Lig'de günü lider kapattı. Sarı-lacivertlilerin galibiyetinde başrol oynayan Diego Rossi'nin performansını Nihat Kahveci değerlendirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe, Başakşehir'le karşı karşıya geldi. Karşılaşma sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin galibiyetini değerlendirdi.
Diego Rossi'nin performansı hakkında açıklamalarda bulunan Nihat Kahveci, "Rossi için bir ara ben Necip'e de diyordum. Her yerde oynuyor ya... İşte Rossi 112 acil. Alo Rossi! Ankaragücü maçı, giriyor ve golünü atıyor. Bu maçta da yine aynı şekilde. Belki herkes bu maç böyle bitecek düşüncesiydi. Böyle bitecek olmasına rağmen sıkıntı olmayacakken, 112 acil Rossi ve muhteşem bir gol attı. O nasıl bir ayak içi ya? Rossi kendini aştı. Geçen sene iyiydi ama bu sene uçuyor" dedi.
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