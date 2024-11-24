Nihat Kahveci'den Galatasaray'a uyarı: 'Fenerbahçe çok agresif geliyor'

Yayınlanma: 24.11.2024 - 13:39

Güncelleme: 24.11.2024 - 13:39

Bodrum FK'yi 1-0 yenen Galatasaray, Süper Lig'deki puanını 34'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında sarı kırmızılı takımın oyununun kabul edilemez olduğunu savundu ve şu yorumları yaptı:

"Galatasaray'ın bugünkü oyunu kabul edilemez. Galatasaray bugün çok orta kesti mi? Kesti. Şut denedi mi? Hepsi rakip defanstan döndü. Bir tane Hakim'in çok iyi bir şutu var kalecinin çıkardığı. Bu arada Bodrum FK'de kaleci Gökhan oynarken iyi oynadı, yerine Sousa oyuna girdi, o daha da iyi oynadı. İki kaleci de çok iyi oynadı. Sousa formayı vermez bu maçtan sonra. 95. dakikada rakip ceza sahasına gitti. Ona kestiler topu, o özgüvenle indirip vursa gol de atabilirdi. Fenerbahçe inanılmaz bol pozisyonlu, güzel gollerle galip gelmiş, sen çıkıyorsun maça... "

"BU KADAR KÖTÜ VURULMAZ YA!"

"Hakim Ziyech o golü nasıl kaçırdı bilmiyorum. Bu kadar kötü vurulmaz ya! Hakim sen 35 metreden vuruyordun, çataldan çatala atıyordun o golü nasıl kaçırdın bilmiyorum. Bu arada Osimhen'le ilgili de hep konuşuyoruz; Gol atıyor, Icardi'ye hediye ediyor. Icardi gol attığında ondan daha fazla seviniyor. Victor Osimhen, Ziyech'in pozisyonunda da ne kadar egoist, bencil bir forvet olmadığını tekrardan gösterdi. İlk yarıda neredeyse pozisyona girmemiş Osimhen böyle bir karşı karşıya pozisyonda normalde 'Golümü atayım' der, 'Al' dedi Hakime'e, "En iyi, en temiz pozisyonda şu an sensin' dedi, doğruyu da yaptı ama Hakim de bir o kadar o doğruyu yanlışa çevirdi. Ondan beklenilmeyecek bir vuruştu."

"BUGÜN BIRAKACAKLARI PUANLA BAMBAŞKA ŞEYE EVRİLİRDİ"

"Bazı statlarda pist olduğunda benim konsantrasyonum bozuluyordu. Bazı deplasmanlarda 'Burada nasıl top oynayacağız' derdim. Keyif almıyorsun pas yaparken. Oyuncular bazen bu moda giriyor bazı statlarda. Bodrum Stadı'nın imkanları bu, mütevazı bir stat. Galatasaraylı futbolcular burada 52-53 bin kişiye oynuyor. Deplasmana gidiyorsun, bir de rüzgar... Ama bu kadar da demotive olmalarına gerek yok! Çünkü bugün bırakacakları puanla bambaşka şeye evrilirdi iş. Bak Fenerbahçe son dönemde ofansif olarak geliyor. Bugün 6 gol attı."

"BODRUMSPOR ÖLÜMÜNE KOŞTU, MÜCADELE ETTİ"

"Volkan Demirel hocalı Bodrumspor'u da tebrik ediyorum. 10 kişi kalmasına rağmen dakika 96'ya kadar koştu. Ölümüne koştu, mücadele etti. Kalitesine göre ön taraflara da geldi. Özellikle ikinci yarıda sonradan oyuna giren Seferi'yle de geldi. Son topları iyi kullanamadı, son pas eksikliği vardı. Dimitrov bence etkiliydi, onda da son vuruş eksikliği var. Barış'la mücadeleleri hayranlık vericiydi. Bazen Barış onu tebrik etti bazen Dimitrov onu tebrik etti. İki tane driplinci, defansına da koşan kuvvetli oyuncunun kapışmasıydı. Bodrumspor gücünün yettiğince iyi mücadele etti. Son bölümlerde 1 puan alsa 'neden aldı' demezdik."

"OKAN BURUK'U BAŞARILI YAPAN İLETİŞİMİ"

"Okan bu milli takım arasında çıktığı programlar da melek gibiydi. Mourinho'yu soruyorlar, 'Senle ilgili konuştu' diyolar; 'Mourinho'ya saygı duyuyoruz. Bu ülkede diye mutlu olmamız' diyor değil mi? Mesela Galatasaray lig ikincisiyken Mourinho'yu sor Okan hocaya... Yani anlatmak istediğim işler iyi giderken... Okan Buruk'u da Galatasaray'da başarılı yapan bu iletişim. Mesela son dönemde ortalık yıkılıyor. Icardi'yi yönetmiş 2.5 sene. Kolay değil. Yıldız yönetimi diye bir şey var ve halen de yönetiyor, hepsini yönetiyor."