Nihat Kahveci'den Jose Mourinho'ya sert tepki: 'Bu futbolla Bilbao'yu kaç kere yenersin?'

Yayınlanma: 12.12.2024 - 09:59

Güncelleme: 12.12.2024 - 10:21

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybetti. Maçın ardından deneyimli yorumcu Nihat Kahveci, mücadeleyi yorumladı. Kahveci, Jose Mourinho ve Samet Akaydin'a eleştirilerde bulundu.

Nihat Kahveci açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Athletic Bilbao kazansa sürpriz olmazdı ama Fenerbahçe'nin böyle yenilmesi sürpriz oldu. Fenerbahçe çok kötü yenildi! Bilbao, futbolun nasıl basit olduğunu çok güzel gösterdi. Ben, Fenerbahçe'nin bu kadar kötü oynamasını beklemiyordum."

'HATA YAPMASI SÜRPRİZ DEĞİL'

"Samet'in hata yapması bana sürpriz değil... Panathinaikos'ta, Adana Demirspor'da, Milli Takım'da da hatalar yaptı. Benim kalbimi acıtan Samet'in Livakovic'e doğru ellerini açıp; sanki hatayı Livakovic yapmış gibi göstermesi oldu. Futbolu bilenler hatanın Samet'te olduğunu bilir."

'BU SAMET AŞKINLA KAÇ KERE YENERSİN?'

Nihat Kahveci, Jose Mourinho'ya da eleştiride bulundu. Jose Mourinho, Beşiktaş yenilgisi sonrasında; "Maç 10 kere oynansa, 8 kere biz kazanırdık. 1 kere Beşiktaş kazanır, 1 maç da berabere biterdi" demişti.

Nihat Kahveci bu sözleri de hatırlatarak yorumda bulundu:

"Sen bu futbolla Bilbao'yu kaç kere yenersin Mourinho? Bu Samet aşkınla kaç kere yenersin?"