Rıdvan Dilmen, Arda Güler'i isteyen iki Avrupa takımını açıkladı

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 09:44

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 09:44

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında sahasında konuk ettiği Konyaspor'u 4-0 yendi. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TV8,5 ekranlarında mücadeleyi değerlendirdi.

İşte Dilmen'in yorumları...

"JESUS'UN DEDİĞİ OLDU"

"Fenerbahçe'nin iyi hazırlandığını ve galibiyeti hakettiğini söyleyelim. Jesus geçen hafta tekrar toparlanıp yarışın içinde olacağız demişti bu maçta da öyle oldu. Mart ayının ortalarında oyunun daha da oturacağını düşünüyorum Fenerbahçe'de. Puan farkı 6'ya indi ama ikili averaj biraz problemli. Devamında oynayacağı 2 deplasman var Fenerbahçe'nin. Kayseri'ye gidecek haftaya. Kayseri sert ve sıkı bir takım. İyi bir teknik adamları var."

"KOVALAYACAKLAR AMA PAMUK İPLİĞİNDE OLACAK"

"Kritik haftalar başlamış oldu. Bu yarışın içerisinde yine olacaktır Fenerbahçe ve sonuna kadar kovalayacaktır ama biraz pamuk ipliğinde gidecektir. Galatasaray sürekli aşama kaydediyor. Ligin mesafesi kısaldı. Galatasaray'ın Rashica, Yunus gibi isimlerin olduğu yere Zaniolo'yu alıyor. Önümüzdeki sene anlaşmalar nasıl olur bilmiyorum ama oraya ihtiyaç var yok o başka konu."

"ÇOK ENTERESAN HAFTALAR BAŞLIYOR"

"Öylesine enteresan haftalar başlıyor ki değişik şeyler de konuşabiliriz. Beşiktaş da devreye girebilir, Başakşehir de aynı şekilde. Çok büyük puan farkı olmamasına rağmen ilk iki sıra şekillenmişe benziyor. İyi oyun, şartlar kartlar da olunca rahat bir galibiyet elde ettiler."

Arda Güler

ARDA'YI İSTEYEN TAKIMLARI AÇIKLADI!

Öte yandan karşılaşmaya yedek soyunanve 68. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler için de çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Dilmen yaptığı açıklamada "Arda Güler'i Borussia Dortmund ve Arsenal'in istediğini biliyorum" ifadelerini kullandı.