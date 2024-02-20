Spor yazarları Beşiktaş - Konyaspor maçını yorumladı: 'Semih Kılıçsoy tarihe geçmeye kararlı'

Yayınlanma: 20.02.2024 - 09:54

Güncelleme: 20.02.2024 - 09:58

Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Adnan Dinçer: "Harcanan yüksek rakamlara rağmen yabancı transferlerinin bizi heyecanlandırmadığını düşünürken futbolun 90 dakika olduğunu hatırladık. İlk yarıdaki durgun Cenk ve Semih kendini ispatladı. İkinci yarıda Beşiktaş’ın attığı goller ile maça güzellik getirdiler. Ve Beşiktaş seyircisi sadece 45 dakika olsa da galibiyetin sevinciyle stattan ayrıldı." (Cumhuriyet)

'MUÇİ, GÜNÜN EN ÖNEMLİ DOĞRUSUYDU'

Uğur Meleke: "30. dakikadan sonra Beşiktaşlı futbolcular yavaş yavaş önde baskıya gitmeye başladılar. İlk devrenin sonu ve ikinci yarının başında bir miktar tempoyu artırdılar ve bu sayede de iki gol bularak kazandılar maçı. Muci’nin alışık olduğu yerde, on numarada oynaması günün en önemli doğrusuydu. İleri ikilide Muci-Semih ve sağda Rashica, Beşiktaş’ın üzerine gelecek kurabileceği bir plan gibi duruyor şu anda." (Hürriyet)

"BÜTÜN CAMİA GÖRMÜŞ DURUMDA"

Ali Gültiken: "Bu kadrodan elle tutulur, gözle görülür somut neticeler alabileceğinin ipuçlarını Konya karşısında gördük. Semih'in kendine olan güveni, golcülüğü bütün camia tarafından kabullenilmiş durumda. Her maç Beşiktaş kazanmak bir yana Semih'ten gelecek gollerin heyecanını yaşıyor. Semih bu beklentiye Konyaspor karşısında yine cevap verdi." (Sabah)

"İKİNCİ YARI DAHA ETKİLİYDİ"

Erman Toroğlu: "İkinci yarı Beşiktaş biraz daha etkili başladı. Nitekim golü de buldu. Sonra da ikinciyi. İkinci devredeki siyahbeyazlılar, seyirciye biraz zevk verdi. Yeni alınan futbolcuların oyuna ve takıma alışmaları zaman ister. Dün gece Beşiktaş'ın bir iyi tarafı vardı çok şut denemesi yaptılar. Şut atarsan golü bulursun, yoksa bulamazsın. Cenk çok çalıştı ama etkili değildi. Bir fırsat yakaladı, kaleci hatasından onu da gol yaptı. Yeni transfer Muci etkili olacak gibi görünüyor." (Sabah)

"OYUN OLARAK TATMİN ETMEDİ"

Oktay Derelioğlu: "Bireysel performanslarla maç kazanırsınız. Ama çok yol alamazsınız. Bir futbolsever olarak dünkü maçın kahramanı Semih Kılıçsoy'a teşekkür ediyorum. Özel bir performans gösteriyor. Muçi, Al- Musrati gibi yenilerin zamana ihtiyacı var. Rashica'yı asisti dışında beğenmedim. Cenk de gol attı ama daha fazla oyuna ağırlığını koymak zorunda. Sonuç olarak Beşiktaş, dün bireysel performanslarla Konya maçında 3 puanı elde etti. Kartal, oyun olarak tatmin etmedi." (Takvim)

"TARİHE GEÇMEYE KARARLI"

Turgay Demir: "İkinci yarıda Beşiktaş biraz toparlandı. Topa daha çok sahip olan, Kartal sağdan Rashica, soldan Cenk'le bindirdi. Onur da geri pas vermekten yorulmuş olacak ki bu yarıda biraz ileriye oynamaya çalıştı. Çok şükür! Rashica'nın sağdan yaptığı ortada genç Semih uçarak kafayı vurdu ve maçın kilidini açtı. Yere sağlam basan, golü iyi koklayan bu genç adam Beşiktaş tarihine geçmeye kararlı. Bu sezon atılan gollerin yüzde sekseninde payı var ki, neredeyse maçların yarısında oynamadı." (Sabah)

"İKİNCİ YARI BAŞKA BEŞİKTAŞ SAHADAYDI"

Sinan Vardar: "İkinci yarıya sanki bambaşka bir Beşiktaş çıktı sahaya. Tamamen hüviyet değiştirdi. Daha ikinci yarının başında başlayan baskı da hemen meyvesini verdi. Sağ taraftan paslaşarak kullanılan kornerde Rashica'nın arka direğe yaptığı ortasına Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Semih kafasının ucuyla dokundu ve golü buldu. Bu dakikadan sonra da rakibi baskı altında tutmaya devam etti Beşiktaş." (Sabah)