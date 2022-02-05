Nihat Kırmızı: Antalya kampında olumsuz hadiseler yaşandığıyla ilgili iddialar gerçek dışıdır
Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, Aytemiz Alanyaspor'la oynanacak maç öncesinde takım kampında sorun yaşandığına dair çıkan iddiaları yalanladı.
Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray’da, bazı futbolcuların kampta sorun yaşadığı iddiaları sonrası yönetimden açıklama geldi.
Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, yaptığı açıklamada, "Galatasaray futbol takımının oyuncularının Antalya kampında olumsuz hadiseler yaşadığıyla ilgili iddialar gerçek dışıdır. Galatasaray, Avrupa kupası ve lig maratonunda maçlarına konsantre olmuş, kamp ortamında sporcular ve teknik heyet işlerine odaklanmıştır. Futbol takımımız, Aytemiz Alanyaspor maçına aslanlar gibi hazırlanmaktadır” diye konuştu.
Kırmızı, “Yapılan tezvirat ve kasıtlı haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir. Galatasaray'ın kötülüğünü isteyen ve kasıtlı kötülük yapmak için Bu haberleri yayan kişiler ile ilgili de gerekli hukuki işlemler yapılacaktır” dedi.
KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA
Öte yandan Galatasaray Kulübü, iddialar üzerine resmi bir açıklama yayımladı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Bugün sosyal medyada yer alan ve Galatasaray armasını taşıyan oyuncularımıza yönelik ahlaksızca ve külliyen yalan ifadelerle dolu olan ithamları yakından takip ediyoruz.
Hafta başından bu yana teknik ekibimiz, kaptanlarımız ve oyuncularımız pazar günü çıkacakları karşılaşmaya odaklanmışken kasıtlı yaratılmaya çalışılan kaos ortamının farkındayız. Galatasaray camiasının bütün paydaşları bilmelidir ki; armamızı taşıyan sporcularımıza yönelik yapılmaya çalışılan bu haberler aciz bir kampanyadan ibarettir.
Önümüzdeki süreçte de benzeri provokasyon ve itibar suikastlerini yaymaya çalışanlara yönelik kamuoyu bilgilendirmelerini daha sık yapacak olup, oyuncularımızı karalama haddini kendinde görenlerden hukuk önünde en sert şekilde hesap sorulacaktır.”
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