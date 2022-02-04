Aytaç Kara'dan Galatasaray'a veda

04 Şubat 2022 Cuma, 15:46

Göztepe, Galatasaray'dan Aytaç Kara'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Kara, İzmir ekibine imza atmak için Galatasaray'ın Antalya kampından ayrılıp İzmir'e gitti.

28 yaşındaki orta saha, Instagram hesabından Galatasaray'a veda etti.

"Daha güçlü dönebilmek için formasını onurla taşıdığım Galatasaray Kulübü'ne kısa süreli de olsa veda ediyorum. Her zaman sahada elimden gelenin fazlasını yapmanın huzuru ile birlikte doğru zamanda büyük başarılara imza atabileceğimden emin olarak ayrılıyorum. Her şey için teşekkürler."

Tecrübeli orta saha bu sezon 12 maçta forma giyerken skora etki edemedi.

Aytaç Kara, Göztepe'nin ezeli rakibi Altay'da futbol hayatına başlamıştı.