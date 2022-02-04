Son dakika | Göztepe, Galatasaray'dan Aytaç Kara'yı kadrosuna kattı
Galatasaray'da yeteri kadar süre alamayan Aytaç Kara, Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile anlaştı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, İzmir temsilcisinde sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek.
TRT Spor'un haberine göre Galatasaray'da yeteri kadar süre bulamayan Aytaç Kara'nın, Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile anlaştığı bildirildi.
Göztepe'nin teklifini kabul eden 28 yaşındaki futbolcu, hafta sonuna kadar resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Sezon başında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Aytaç, ligde sadece 6 maça çıktı. Bu karşılaşmaların yalnızca birinde ilk 11'de görev alabilen Aytaç, 234 dakika sahada kaldı. Avrupa kupalarında ise yine toplam 6 müsabakada forma giyme şansı buldu.
Göztepe'nin her konuda anlaşma sağladığı Aytaç, ezeli rakip Altay'ın altyapısından yetişip vitrine çıktı.
İlgili Haberler
- Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan Atatürk anıtı paylaşımı
- Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geleceği inşa edeceklerini söyledi
- Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Dele Alli ile anlaşmıştık
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
En Çok Okunan Haberler
- CHP’li Şevkin: Bazı vatandaşların adresleri silinmiş
- MUÇEV'in yat limanının ruhsatı izni iptal edildi
- Saray'ı kim satın aldı?
- Çirkin saldırı Türkiye'yi ayağa kaldırdı
- “Yeniden Merhaba”ya İzmirlilerden büyük ilgi
- Galatasaray'da ayrılık! Süper Lig ekibine kiralandı
- Fırın çalışanını öldüresiye dövüp evin önüne bıraktılar
- 'Samsun'dan sonra ikinci alçak saldırı'
- Amerikan Rüyası'nın karanlık yüzü
- 2021’in en ilginç şikayetleri belli oldu