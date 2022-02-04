Son dakika | Göztepe, Galatasaray'dan Aytaç Kara'yı kadrosuna kattı

04 Şubat 2022 Cuma, 12:12

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray'da yeteri kadar süre bulamayan Aytaç Kara'nın, Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile anlaştığı bildirildi.

Göztepe'nin teklifini kabul eden 28 yaşındaki futbolcu, hafta sonuna kadar resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Sezon başında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Aytaç, ligde sadece 6 maça çıktı. Bu karşılaşmaların yalnızca birinde ilk 11'de görev alabilen Aytaç, 234 dakika sahada kaldı. Avrupa kupalarında ise yine toplam 6 müsabakada forma giyme şansı buldu.

Göztepe'nin her konuda anlaşma sağladığı Aytaç, ezeli rakip Altay'ın altyapısından yetişip vitrine çıktı.



