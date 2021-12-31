Nihat Özdemir: ‘2011 Süper Kupa maçı görüşüm olumlu’

31 Aralık 2021 Cuma, 10:35

Sporx’in aktardığına göre, TFF Başkanı Özdemir, 2011 Süper Kupa karşılaşmasının oynanması konusunda Fenerbahçe ve Beşiktaş ile aynı doğrultuda düşündüğünü duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü’nün başvurusunun kendilerine ulaştığını dile getiren Özdemir, “Başvuruyu yönetim kurulunun toplantısında değerlendirip karar vereceğiz. Benim kişisel görüşüm olumlu” diye konuştu.



Süper Kupa maçının oynanmasının iki kulüp için de yeni bir gelir kaynağı olacağına değinen Özdemir, maçın oynanabileceğini söyledi.



BEŞİKTAŞ DA AYNI GÖRÜŞTE



Fenerbahçe’nin 2011 Süper Kupa maçının oynanması konusunda TFF’ye yaptığı başvuru sonrası Beşiktaş’tan da olumlu yanıt gelmişti.



Beşiktaş’ın futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ, bir açıklama yaparak, “Karar bizim elimizde değil. TFF bu yönde bir karar verirse biz tabii ki oynamak isteriz” ifadelerini kullanmıştı.

