Katar'daki Süper Kupa'nın hakemi Halil Umut Meler oldu
Beşiktaş ile Antalyaspor arasında Katar'ın başkenti Doha'da 5 Ocak 2022'de oynanacak Süper Kupa maçının hakemi Halil Umut Meler oldu.
TFF, Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak Süper Kupa maçını Halil Umut Meler’in yöneteceğini açıkladı.
2021 Süper Kupa maçının 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar’da oynanacak. Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu’ndaki karşılaşma saat 20.45’te başlayacak.
TÜRKİYE DIŞINDA DAHA ÖNCE DE OYNANMIŞTI
2006 yılından önce Cumhurbaşkanlığı Kupası adıyla oynanan ve sonrasında ismi 'Süper Kupa' olarak değiştirilen turnuva, 4 kez Türkiye dışında oynanacak. Süper Kupa; 2006, 2007 ve 2008 yıllarında Almanya'da oynanmıştı.
Önceki senelerde Almanya'da oynanan karşılaşmaların yerleri ve skorları ise şu şekilde:
2006: Beşiktaş 1-0 Galatasaray (Frankfurt)
2007: Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş (Köln)
2008: Galatasaray 2-1 Kayserispor (Duisburg)
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