Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel milli takımda zehirlendi!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, Afrika Uluslar Kupası A grubu ikinci maçında karşılaşacakları Fildişi Sahili mücadelesi öncesi zehirlendiğini açıkladı.
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Fenerbahçe'nin Nijeryalı oyuncusu Bright Osayi-Samuel, Afrika Uluslar Kupası için bulunduğu Nijerya Milli Takımı kampında gıda zehirlenmesi yaşadığını açıkladı.
Fildişi Sahili ile oynayacakları maç öncesi konuşan Osayi-Samuel, "Yediğim bir yemekten ötürü gıda zehirlenmesi yaşadım ve bugün biraz güçsüz hissediyorum. Ancak iyileşeceğim ve Fildişi Sahili maçında oynayabileceğim" ifadelerini kullandı.
Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda oynanacak Nijerya - Fildişi Sahili mücadelesi, perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.
26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 24 maçta 2 gol 3 asist kaydetti.
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