Nijerya - Angola maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nijerya, Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası Çeyrek Final maçında Angola ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2024 - 10:23
Nijerya - Angola maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek final heyecanı sürüyor.

Jose Peserio yönetimindeki Nijerya, çeyrek final maçında Pedro Gonçalves'in ekibi Angola ile karşı karşıya gelecek.

NİJERYA - ANGOLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fildişi Sahili'ndek Felix Houphouet-Boigny Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

NİJERYA - ANGOLA  MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TV 8.5 ve S Sport Plus platfromundan naklen yayımlanacak.


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