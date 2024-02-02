Nijerya - Angola maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Nijerya, Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası Çeyrek Final maçında Angola ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek final heyecanı sürüyor.
Jose Peserio yönetimindeki Nijerya, çeyrek final maçında Pedro Gonçalves'in ekibi Angola ile karşı karşıya gelecek.
NİJERYA - ANGOLA MAÇI SAAT KAÇTA?
Fildişi Sahili'ndek Felix Houphouet-Boigny Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
NİJERYA - ANGOLA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TV 8.5 ve S Sport Plus platfromundan naklen yayımlanacak.
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