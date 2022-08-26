Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme, Al Fayha'ya ile anlaştı!

Transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan eski Trabzonsporlu futbolcu Anthony Nwakaeme, Suudi Arabistan'ın El Fayha kulübüne transfer oldu.

cumhuriyet.com.tr
26 Ağustos 2022 Cuma, 09:51
Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme, Al Fayha'ya ile anlaştı!
Abone Ol google-news

Suudi Arabistan Birinci Ligi ekibi El Fayha, Trabzonspor'un eski oyuncusu Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki kanat oyuncusu ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Nwakaeme, 4 yıl boyunca forma giydiği bordo-mavili takımda birer Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.


süper lig trabzonspor fenerbahçe galatasaray anthony nwakaeme El Fayha

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler