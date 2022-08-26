Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme, Al Fayha'ya ile anlaştı!

26 Ağustos 2022 Cuma, 09:51

Suudi Arabistan Birinci Ligi ekibi El Fayha, Trabzonspor'un eski oyuncusu Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki kanat oyuncusu ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Nwakaeme, 4 yıl boyunca forma giydiği bordo-mavili takımda birer Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.