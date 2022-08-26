Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme, Al Fayha'ya ile anlaştı!
Transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan eski Trabzonsporlu futbolcu Anthony Nwakaeme, Suudi Arabistan'ın El Fayha kulübüne transfer oldu.
Suudi Arabistan Birinci Ligi ekibi El Fayha, Trabzonspor'un eski oyuncusu Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme'yi renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki kanat oyuncusu ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı.
Nwakaeme, 4 yıl boyunca forma giydiği bordo-mavili takımda birer Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.
Video Haberler
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
- 2 çocuklu taksici Dilek, Trabzon yollarında
- Esenyurt'ta can pazarı kamerada
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
- Rafting rehberi 17 yaşındaki Emre, akıntıya kapılan köpe
En Çok Okunan Haberler
-
- İbrahim Tatlıses Bodrum'da trafik kazası geçirdi
- 'Ses kayıtlarını yayınladığımda... '
- Trafikte ve karayollarında son durum
- Sanatçı Gülşen cezaevine teslim edildi
- 'Haklı olarak sinirleniyor...'
- İşte Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği o manşet
- 'Umarım Peker'in ifşaları doğru çıkmaz'
- 'Gülşen'i tutuklamaya sevk eden o savcı...'
- AKP'li vekiller DP'ye mi geçiyor?
- Gülşen hakkında gözaltı kararı