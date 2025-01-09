Yayınlanma: 09.01.2025 - 10:06

Güncelleme: 09.01.2025 - 10:06

Futbol kariyerini 2009 yılında noktalayan Niko Kovac, teknik direktörlük kariyerine RB Juniors takımıyla başladı. Peki, Niko Kovac kimdir? Niko Kovac kaç yaşında, nereli? Niko Kovac Beşiktaş'a mı geliyor? Niko Kovac hangi takımları çalıştırdı?

NIKO KOVAC KİMDİR?

Niko Kovac, 15 Ekim 1971 yılında Almanya’da dünyaya geldi. Hırvat teknik direktör futbol kariyerinde Rapide Wedding, Hertha Berlin, Leverkusen, Hamburg, Bayern Münih, Salzburg gibi takımların formasını giydi. 2009 yılında futbolculuk kariyerini noktalayan Niko Kovac, aynı yıl içerisinde RB Juniors’un teknik direktörlük görevini üstlendi.

Burada edindiği tecrübenin ardından 2010-2011 sezonunda Salzburg’un yardımcı antrenörü olan Kovac, sırasıyla Hırvatistan U21, Hırvatistan milli takımı, Frankfurt, Bayern Münih, Monaco ve son olarak Wolfsburg takımında teknik direktörlük görevi yaptı.

NIKO KOVAC'IN KAÇ ŞAMPİYONLUĞU VAR?

Teknik direktörlük kariyerinde 1 Bundesliga şampiyonluğu, 2 Almanya Kupası ve 1 Almanya Süper Kupası kazandı.