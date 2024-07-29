Nisanur Erbil, Paris 2024'e son 16'da veda etti!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde milli eskrimci Nisanur Erbil, son 16 turunda elendi.

AA
Yayınlanma: 29.07.2024 - 15:50
Nisanur Erbil, Paris 2024'e son 16'da veda etti!
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Grand Palais'te yapılan kılıç müsabakalarında Nisanur Erbil, çeyrek finale çıkmak için Fransız Sara Balzer ile karşı karşıya geldi.

Kadınlar kılıçta Türk olimpiyat tarihinin ilk sporcusu olan Erbil, rakibine 15-5 kaybederek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na son 16 turunda veda etti.


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