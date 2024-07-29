Nisanur Erbil, Paris 2024'e son 16'da veda etti!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde milli eskrimci Nisanur Erbil, son 16 turunda elendi.
Grand Palais'te yapılan kılıç müsabakalarında Nisanur Erbil, çeyrek finale çıkmak için Fransız Sara Balzer ile karşı karşıya geldi.
Kadınlar kılıçta Türk olimpiyat tarihinin ilk sporcusu olan Erbil, rakibine 15-5 kaybederek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na son 16 turunda veda etti.
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