N'Koudou'nun pozisyonu tartışma yarattı: Eski hakemlerden kırmızı kart yorumu

26 Aralık 2022 Pazartesi, 08:41

Süper Lig'de Gaziantep FK ile Beşiktaş arasında oynanan maçtaki hakem kararları yayıncı kuruluşta değerlendirildi. Beşiktaşlı futbolcu N'Koudou'nun sarı kart gördüğü pozisyonu yorumlayan eski hakemler maçı yöneten Atilla Karaoğlan'ı eleştirdi.

Eski hakem Lale Orta N'Koudou'nun şiddetli hareket nedeniyle kırmızı kart görmesi gerektiğini belirterek, "Birbirlerine sinirlendiler. N'Koudou kafasıyla itmedi, vurdu. Kırmızı olmalıydı çünkü şiddetli hareket. Şanslıydı ve VAR uyardı. İzledi ama kararı değişmedi. Dünyadaki hakemlere sorsanız, yüzde 99,9'u kırmızı diyecektir. Beşiktaşlılar bile kabul etmemiştir. Beşiktaşlı futbolcular bile ellerini yüzlerine kapatarak kırmızı bekledi" dedi.

Bülent Yıldırım ise pozisyon hakkında, "Bu tolere edilebilecek bir kafa darbesi mi? Kafa darbesinde az vurdu, çok vurdu diye bir şey yok. Dünyanın her yerinde buna kırmızı çıkar" diye konuştu.

"ZATEN ATIBA ATTI"

Deniz Çoban, Karaoğlan'ın VAR'dan yardım almasına rağmen sarı kart vermesini eleştirerek, "Son 3-4 sezondaki en anlamlandıramadığım bir karar. Atilla Karaoğlan şiddeti kabul edilebilir düzeyde görmüş olabilir. Sarıya emin olsa, en başında çıkartırdı. Ama çok fazla bekledi. Karar kabul görmedi. Sonrasında gitti izledi, yine sarı çıktı. Atilla KAraoğlan 10 gün sonra FIFA kokartı takacak. Serkan Tokat gibi VAR'da şansı vardı, gitti izledi. Karar veremedi" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen ise kararın skandal olduğunu ifade ederken, "Atilla Karaoğlan atmadı değil, atamaz! Tartışmasız kırmızı! VAR'ı bırak, zaten Atiba attı! "Yaktın bizi' diyor Atiba ama hakem demiyor! Skandal! Beşiktaşlıların da kendi dünyalarında N'Koudou'ya saydırdığını düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe demez mi, 'Bizim oyuncularımızı sürekli atıyorsunuz ama şu pozisyona bakın' diye" dedi.

"POZİSYON NET KIRMIZI"

Eski hakem Erman Toroğlu'da karara tepki göstererek, "Bu kadar senelik futbol hayatımda, bu kadar senelik hakemlik hayatımda ben böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Topa dalarsın adama gelir gelmez, kafaya çıkarken dirseğin gelir, hepsi tamam 10 tane Beşiktaşlı futbolcuya gösterelim bir tanesi sarı demez.Bu futbol namına ahlaksızlık, terbiyesizlik. Kırmızı oğlu kırmızı" diye konuştu.

Eski futbolcu Nihat Kahveci ise Beşiktaşlı oyuncuya kırmızı kart verilmesi gerektiğini söyledi ve "N'Koudou'nun pozisyonu bana göre net kırmızı" ifadelerini kullandı.