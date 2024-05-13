Normal sezon tamamlandı: Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlanırken, play-off eşleşmeleri de belli oldu.

AA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 22:09
Normal sezon tamamlandı: Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu
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Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde normal sezonu ilk 8'de bitiren Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet, Pınar Karşıyaka, Galatasaray Ekmas, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Aliağa Petkimspor ve Türk Telekom play-off oynamaya hak kazandı.

Play-off çeyrek final eşleşmelerinde iki galibiyet alan takımlar yarı finale yükselecek.

İlk maçların 15-16 Mayıs'ta yapılacağı play-off çeyrek final mücadelesinin programı şöyle:

1. MAÇLAR

15 Mayıs Çarşamba:

18.00 Anadolu Efes-Türk Telekom (Sinan Erdem)

20.30 Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

16 Mayıs Perşembe:

18.00 Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

20.30 Beşiktaş Emlakjet-Manisa Büyükşehir Belediyespor (BJK Emlakjet)

2. MAÇLAR

17 Mayıs Cuma:

18.00 Türk Telekom-Anadolu Efes (Ankara)

20.30 Galatasaray Ekmas-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

18 Mayıs Cumartesi:

18.00 Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko (ENKA)

20.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Emlakjet (Muradiye)


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