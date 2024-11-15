Norveç, deplasmanda rahat kazandı!
UEFA Uluslar Ligi maçında Norveç, deplasmanda Slovenya'yı 4-1 mağlup etti.
UEFA Uluslar Ligi maçında Norveç, deplasmanda Slovenya ile karşı karşıya geldi. Stadion Stozice'de oynanan mücadeleyi deplasman ekibi Norveç 4-1 kazandı.
Norveç'e galibiyeti getiren golleri 4 ve 59'da Antonio Nusa, 45'te Erling Haaland ile 82'de Jens Hauge kaydetti. Slovenya'nın tek golünü 21'de penaltıdan Benjamin Sesko attı.
Norveç, bu sonucun ardından puanını 10 yaptı. Slovenya, 7 puanda kaldı.
Grubun bir sonraki maçında Norveç, Kazakistan'ı konuk edecek. Slovenya, Avusturya deplasmanına gidecek.
Etiketler: #Norveç #Slovenya #uefa uluslar ligi
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