Norveç, deplasmanda rahat kazandı!

UEFA Uluslar Ligi maçında Norveç, deplasmanda Slovenya'yı 4-1 mağlup etti.

Norveç, deplasmanda rahat kazandı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.11.2024 - 10:14

UEFA Uluslar Ligi maçında Norveç, deplasmanda Slovenya ile karşı karşıya geldi. Stadion Stozice'de oynanan mücadeleyi deplasman ekibi Norveç 4-1 kazandı.

Norveç'e galibiyeti getiren golleri 4 ve 59'da Antonio Nusa, 45'te Erling Haaland ile 82'de Jens Hauge kaydetti. Slovenya'nın tek golünü 21'de penaltıdan Benjamin Sesko attı.

Norveç, bu sonucun ardından puanını 10 yaptı. Slovenya, 7 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maçında Norveç, Kazakistan'ı konuk edecek. Slovenya, Avusturya deplasmanına gidecek.


Etiketler: #Norveç #Slovenya #uefa uluslar ligi

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