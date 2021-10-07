Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, açıklamalarında milli forvetlerimize değindi
Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, maç öncesi yaptığı açıklamada "Türk forvetlerini durdurmak için her şeyi yapacağız" dedi.
Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, Türkiye ile oynayacakları mücadele öncesi yaptığı açıklamada, "Türk forvetlerini durdurmak için her şeyi yapacağız" dedi.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda, A Milli Futbol Takımı yarın Norveç’i Ülker Stadyumu’nda ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesi Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, maçın oynanacağı statta açıklamalarda bulundu.
"TÜRK FORVETLERİNİ DURDURMAMIZ LAZIM"
Türkiye’nin güçlü bir rakip olduğunu vurgulayan Norveçli teknik adam, “Yarın için hazırlıklarımız genel anlamda tamam. Birkaç pozisyon için değişiklik olabilir. Böyle büyük bir maça mental ve fiziksel olarak hazırlanmak kolay değil. Biz takım olarak bir önceki kampta yaşadığımız olumlu havayla buraya geldik. Çok iyi bir takımız. Yarın elimizden geleni yaparak 3 puanı almak istiyoruz. Türkiye’nin çok iyi forvetleri var. Bunların planlarını kafamızda yaptık. Umarım yarın maç içerisinde durdurabilmek için elimizden geleni yapacağız. Stefan Kuntz için araştırmalarımızı yaptık. Maçlarını izleyerek gerekli bilgilere ulaştığımızı düşünüyorum. Bildiklerini Türk milli takımında denerse başarılı olabilir" diye konuştu.
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