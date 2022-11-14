Norveçli futbolcu Erling Haaland'a 7. Lig'den transfer teklifi

İngiltere 7. Lig ekibi Ashton United, Premier Lig'de Manchester City forması giyen Erling Haaland için transfer teklifinde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
14 Kasım 2022 Pazartesi, 20:54
Norveçli futbolcu Erling Haaland'a 7. Lig'den transfer teklifi
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Manchester City forması giyen Erling Haaland'a, ilginç bir transfer teklifi geldi.

İngiltere 7. Lig'de mücadele eden Ashton United, Norveçli yıldızı Dünya Kupası arasında, 28 günlük kiralamak için Manchester City'ye teklif yaptıklarını açıkladı.

Ashton United'ın, Haaland için böyle bir teklif yaptıklarını açıklamasının ardından kulübün resmi internet sitesi çöktü.

"ERLING HAALAND BİZİM İÇİN ÇOK UYGUN"

Ashton United Menajeri Michael Clegg ise yaptığı açıklamada, "Bu mantıklı. Manchester City maç yapmayacak ve Erling'i formda tutarak yardım etmek istiyoruz, 6 hafta boyunca golf oynamasından daha mantıklı. Erling Haaland'ın bizim için çok uygun olacağını ve takım dinamiğimizle gerçekten iyi bir uyum sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

Manchester City'nin bu transfer teklifine vereceği cevap büyük bir merak konusu oldu.


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