Norveçli futbolcu Erling Haaland'a 7. Lig'den transfer teklifi

14 Kasım 2022 Pazartesi, 20:54

Manchester City forması giyen Erling Haaland'a, ilginç bir transfer teklifi geldi.

İngiltere 7. Lig'de mücadele eden Ashton United, Norveçli yıldızı Dünya Kupası arasında, 28 günlük kiralamak için Manchester City'ye teklif yaptıklarını açıkladı.

Ashton United'ın, Haaland için böyle bir teklif yaptıklarını açıklamasının ardından kulübün resmi internet sitesi çöktü.

"ERLING HAALAND BİZİM İÇİN ÇOK UYGUN"

Ashton United Menajeri Michael Clegg ise yaptığı açıklamada, "Bu mantıklı. Manchester City maç yapmayacak ve Erling'i formda tutarak yardım etmek istiyoruz, 6 hafta boyunca golf oynamasından daha mantıklı. Erling Haaland'ın bizim için çok uygun olacağını ve takım dinamiğimizle gerçekten iyi bir uyum sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

Manchester City'nin bu transfer teklifine vereceği cevap büyük bir merak konusu oldu.