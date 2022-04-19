Norveçli futbolcu Erling Haaland'ın yeni adresinin belli olduğu iddia edildi
Borussia Dortmund'un Norveçli yıldız futbolcusu Erling Haaland'ın, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland'ın geleceği için yeni bir haber gündeme geldi.
İngiliz basınına göre; Norveçli yıldız, Manchester City ile anlaşmaya vardı. Haberde, İngiliz ekibinin, Haaland'ı transfer edebilmek için sözleşmesindeki serbest kalma ücreti olan 75 milyon Euro'yu ödemesi gerektiği belirtildi.
"TEKLİF ALMADIK"
Haberde, Borussia Dortmund Takım Koordinatörü Sebastian Kehl'in de açıklamalarına yer verildi. "Biz henüz bir teklif almadık" diyen Kehl, "Haaland'ın sözleşmesindeki maddenin son bir tarihi var. Biz konunun mümkün olan en kısa sürede çözülmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.
BU SEZON 32 GOLE KATKI VERDİ
Bu sezon Alman ekibinde 26 maça çıkan Haaland, 25 kez fileleri havalandırdı. Norveçli golcü, ayrıca 7 asist yaptı.
Haaland'ın adı Manchester City'nin dışında; Real Madrid, Barcelona, Manchester United, PSG, Bayern Münih gibi ekiplerle de anılıyor.
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