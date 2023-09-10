Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö'den Galatasaray'a veda mesajı

Süper Lig ekibi Galatasaray'dan Pendikspor'a transfer olan Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sarı-kırmızılı takıma veda etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.09.2023 - 22:24
Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö'den Galatasaray'a veda mesajı
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Galatasaray'dan Pendikspor'a transfer olan Fredrik Midtsjö, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray'a veda eden 30 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusu, "Bu muhteşem kulüp için oynayabildiğim için minnettar ve gururluyum. Teknik heyete, oyunculara, ve taraftarlara destekleri ve birlikte yarattığımız harika anlar için teşekkür ederim. Sizi her zaman destekleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Midtsjö'nün bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum aldı.


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Fredrik Midtsjö Pendikspor galatasaray transfer

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