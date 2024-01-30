Nottingham Forest - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında deplasmanda Nottingham Forest ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2024 - 12:11
Nottingham Forest - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 22. hafta heyecanı yaşanıyor.

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, deplasmanda Nuno Espírito Santo'nun ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.

NOTTİNGHAM FOREST - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

The City Ground Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

NOTTİNGHAM FOREST - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Simon Hooper'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Arsenal, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Crystal Palace'ı 5-0 mağlup etmişti.

Nottingham Forest ise Brentford deplasmanından 3-2'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.


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