Nottingham Forest, deplasmanda Tottenham'ı üzdü!
İngiltere Premier Lig'de 33. haftanın kapanış maçında Nottingham Forest deplasmanda Tottenham Hotspur'u 2-1 yendi. Nottingham Forest, ligde üçüncü sıraya yükseldi.
İngiltere Premier Lig'de 33. haftanın kapanış maçında Tottenham ve Nottingham Forest karşılaştı.
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısını konuk ekip 5. dakikada Elliot Anderson ve 17. dakikada Chris Wood'un attığı gollerle 2-0 önde kapattı. Tottenham, 87'de Richarlison ile farkı 1'e indirsede puan için yeterli olmadı.
Ayrıca konuk takımın 10. dakikada Chris Wood ile attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Premier Lig'de 2 maçlık mağlubiyet serisi sona eren ve 18. galibiyetini elde eden Nottingham Forest puanını 60 yaptı ve üçüncü sıraya yükseldi. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren ve son 7 maçta 5. mağlubiyetini alan Tottenham, 18. kez yenildi ve 37 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Nottingham Forest, Brentford'u konuk edecek. Tottenham ise deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak.
Spor Haberleri
- Sergen Yalçın, ayrılacak 3 futbolcuyu açıkladı!
- 2024'ün en iyilerine Laureus ödülleri verildi
- Nottingham Forest, deplasmanda Tottenham'ı üzdü!
- Real Betis, iki maç sonra kazandı!
- Werder Bremen'den Derrick Köhn kararı!
- Koç, Mourinho ile takım hedefte
- Hollanda Kupası sahibini buldu!
- Iğdır FK 10 kişi kalan Sakaryaspor'a acımadı!
- Fenerbahçeli yıldızdan Galatasaray itirafı!
- Premier Lig'e çıkan 2 kulüp belli oldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bu kararınızı geri almanızı istirham ediyorum'
- Bahçeli'ye yakın isimden 'erken seçim' senaryosu
- Mansur Yavaş'tan kürsüde 'R.O.K.' tepkisi!
- 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?
- Tutuklu öğrenci Esila Ayık Cumhuriyet’e konuştu
- Pervin Buldan, Öcalan'ın mesajını okudu
- Temmuzda memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak?
- Sırrı Süreyya Önder için temkinli açıklama
- 5 dakikada fırında: Sadece iki malzemeyle kek tarifi
- O işçi tutuklandı!