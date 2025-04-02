Nottingham Forest, MANU'yu tek golle yıktı!

Premier Lig'in 20. haftasında Nottingham Forest, konuk ettiği Manchester United'ı 1-0 mağlup etti.

Nottingham Forest, MANU'yu tek golle yıktı!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.04.2025 - 10:00

Premier Lig'in 20. haftasında Nottingham Forest, Manchester United'ı konuk etti.

The City Ground'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.

Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golü, 5. dakikada Anthony Elanga kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 3. kez galip gelen Nottingham Forest, 57 puana yükseldi ve 3. sırada konumlandı.

4 maç sonra mağlup olan Manchester United ise 37 puanda kaldı ve 13. sırada yer aldı.

Premier Lig'de bir sonraki hafta Nottingham Forest, Aston Villa'ya konuk olacak. Manchester United ise Manchester City'yi konuk edecek.


Etiketler: #premier lig #nottingham forest #manchester united

İlgili Haberler

Antony'den Manchester United itirafı: 'Çok iyi şeyler öğrendim ama...'

Antony'den Manchester United itirafı: 'Çok iyi şeyler öğrendim ama...'
Manchester United'da Altay Bayındır kararı!

Manchester United'da Altay Bayındır kararı!
Manchester United'ın yeni hedefi Justin Kluivert

Manchester United'ın yeni hedefi Justin Kluivert
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler