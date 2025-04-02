Nottingham Forest, MANU'yu tek golle yıktı!
Premier Lig'in 20. haftasında Nottingham Forest, konuk ettiği Manchester United'ı 1-0 mağlup etti.
Premier Lig'in 20. haftasında Nottingham Forest, Manchester United'ı konuk etti.
The City Ground'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.
Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golü, 5. dakikada Anthony Elanga kaydetti.
Bu sonucun ardından üst üste 3. kez galip gelen Nottingham Forest, 57 puana yükseldi ve 3. sırada konumlandı.
4 maç sonra mağlup olan Manchester United ise 37 puanda kaldı ve 13. sırada yer aldı.
Premier Lig'de bir sonraki hafta Nottingham Forest, Aston Villa'ya konuk olacak. Manchester United ise Manchester City'yi konuk edecek.
Etiketler: #premier lig #nottingham forest #manchester united
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