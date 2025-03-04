Nottingham Forest penaltılarla çeyrek finalde!
Nottingham Forest, İngiltere Federasyon Kupası'nın (FA Cup) 5. turunda karşılaştığı Ipswich Town'u penaltılar sonucu mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İngiltere FA Cup'ın 5. turunda Nottingham Forest ile Ipswich Town karşı karşıya geldi.
The City Ground'da oynanan mücadelede Nottingham Forest ile Ipswich Town 1-1 berabere kaldı. Normal süresi bu şekilde biten mücadele, uzatmalara gitti.
İlk yarısında gol çıkmayan mücadelede Ipswich Town 54. dakikada George Hirst'ün golüyle öne geçti.
PENALTILAR SONUCU BELİRLEDİ
Nottingham Forest'ta Ryan Yates'in golü 68. dakikada eşitliği sağladı.
Maçın 90 dakikalık normal süresinde gol çıkmazken uzatmalar sonucunda da rakipler yenişemedi ve karşılaşma seri penaltı atışlarına gitti.
Seri penaltı atışlarında Nottingham Forest, Ipswich Town'u 5-4 geçti ve turnuvadaki son çeyrek finalist oldu.
Etiketler: #nottingham forest #Ipswich Town #İngiltere FA Cup
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