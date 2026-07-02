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Nottingham Forest'tan Vitor Pereira kararı

Nottingham Forest'tan Vitor Pereira kararı

2.07.2026 20:26:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Nottingham Forest'tan Vitor Pereira kararı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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Nottingham Forest, Teknik Direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, taraflar arasındaki sözleşmede yer alan karşılıklı fesih maddesinin işletildiği ve Pereira'nın görevinden ayrıldığı belirtildi.

Ayrıca Pereira'nın teknik ekibinde yer alan Filipe Almeida, Luis Miguel, Bruno Moura, Marco Knoop ve Pedro Lopes'un da kulüpten ayrıldığı duyuruldu.

Nottingham Forest, Vitor Pereira ve ekibine kulübe verdikleri emek ve gösterdikleri özveri nedeniyle teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi:

"Vitor ve ekibine kulüpte geçirdikleri süre boyunca ortaya koydukları sıkı çalışma ve bağlılık için içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Nottingham Forest'ı büyük bir özveriyle temsil ettiler. Kulübün Premier Lig'deki yerini korumasına katkı sağladılar, takımı UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale taşıdılar ve gelecekte üzerine inşa edeceğimiz sağlam temelleri attılar.

Nottingham Forest'taki herkes, oyuncularımız, çalışanlarımız ve taraftarlarımızla kurdukları güçlü ilişkiler ile kulübümüze verdikleri büyük emek için kendilerine minnettardır.

Vitor Pereira ve teknik ekibine kulübümüze yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz."

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