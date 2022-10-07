Nottingham Forest, teknik direktör Cooper ile sözleşme yeniledi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, teknik direktör Steve Cooper ile üç yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Sezona iyi başlayamayan Nottingham Forest'ta son beş maçta alınan mağlubiyetler Galli teknik direktör Steve Cooper üzerindeki baskıyı artırsa da yönetim, kulübü 23 yıl sonra Premier Lig'e çıkaran Cooper'ın arkasında durdu.
Yaz transfer döneminin en hareketli kulüpleri arasında yer alan ve 22 futbolcuyu renklerine bağlayan Forest, 150 milyon sterlin harcadı. Cooper'ın bu kadar yeni futbolcuyla kadroyu oturtmakta sıkıntı yaşadığı yorumları yapılırken, kulüp yönetiminin deneyimli teknik adama güvendiği basına yansıdı.
Geçen yıl eylül ayından bu yana siyah-beyazlı takımın başında 54 maça çıkan Cooper, 29 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.
4 puanla ligin en alt sırasında yer alan Nottingham Forest, pazartesi günü Aston Villa ile karşılaşacak.
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