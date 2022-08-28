Nottingham Forest - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Premier Lig'in 4. haftasında Tottenham, Nottingham Forest deplasmanına konuk oluyor. Karşılaşma saat 18:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 4. hafta heyecanı devam ediyor.
İtalyan hoca Antonio Conte yönetimindeki Tottenham, deplasmanda ligin yeni ekibi Nottingham Forest ile karşılaşcak.
Saat 18:30'da başlayacak zorlu mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Ev sahibi Nottingham Forest, ligin üçüncü haftasında Everton deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
Tottenham ise kendi evinde ağırladığı Wolverhampton'ı 1-0 mağlup etmişti.
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