Nottingham Forrest - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester United, İngiltere FA Cup 5. tur karşılaşmasında deplasmanda Nottingham Forrest ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İngiltere FA Cup 5. tur heyecanı sürüyor.
Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Nuno Espirito Santo'nun ekibi Nottingham Forrest ile karşı karşıya gelecek.
NOTTINGHAM FORREST - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?
The City Graund'da oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
NOTTINGHAM FORREST - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 3'ten naklen yayımlanacak.
Nottingham Forrest, FA Cup'ın 4. turunda sahasında Bristol City ile 1-1 berabere kalıp penaltı atışlarıyla bir üst tura çıkmıştı.
Manchester United ise deplasmanda Newport'u 4-2 mağlup etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkeş'in oğlu, MHP'ye savaş açtı
- 'Oy vermezseniz vermeyin'
- İlk Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne 37 iptal kararı
- Erdoğan'dan Manisa’da büyük gaf!
- Pusulada iki Ahmet Akın!
- Ahmet Ercan'dan 'Çanakkale' açıklaması
- 'O isim görevden affını istedi'
- Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir evlendi
- Çanakkale'de korkutan deprem!
- '2 hafta külliyeden çıkamaz'