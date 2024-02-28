Nottingham Forrest - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United, İngiltere FA Cup 5. tur karşılaşmasında deplasmanda Nottingham Forrest ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 13:12
Nottingham Forrest - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere FA Cup 5. tur heyecanı sürüyor.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Nuno Espirito Santo'nun ekibi Nottingham Forrest ile karşı karşıya gelecek.

NOTTINGHAM FORREST - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

The City Graund'da oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

NOTTINGHAM FORREST - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 3'ten naklen yayımlanacak.

Nottingham Forrest, FA Cup'ın 4. turunda sahasında Bristol City ile 1-1 berabere kalıp penaltı atışlarıyla bir üst tura çıkmıştı.

Manchester United ise deplasmanda Newport'u 4-2 mağlup etmişti.


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