Tottenham, Southampton'ı deplasmanda farklı geçti!
Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 16. haftasına Southampton'ı 5-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Souhtampton ile Tottenham karşı karşıya geldi.
St. Mary's Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Tottenham 5-0'lık skorla kazandı.
Tottenham'a galibiyeti getiren gollleri James Maddison (2), Heung-Min Son, Dejan Kulusevski ve Pape Matar Sarr kaydetti.
SON, SOUHTAMPTON'A BİR KEZ DAHA ACIMADI
Bu maçın öncesinde Premier Lig kariyerinde Souhtampton'a karşı toplam 10 gol atan Heung-Min Son, Southampton karşısında bir kez daha fileleri havalandırdı. Heung-ming Son'un Premier Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Southampton.
Gelecek hafta evinde Liverpool ile karşılaşacak olan Tottenham, bu galibiyet ile birlikte puanını 20'ye çıkarırken Fulham deplasmanına gidecek olan Southampton, ligde 5 puanla son sırada bulunuyor.
Etiketler: #tottenham #Southampton #İngiltere Premier Lig
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