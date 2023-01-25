Novak Djokovic Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi

Sırp tenisçi Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta karşılaştığı Rus Andrey Rublev'i mağlup ederek yarı finale yüskeldi.

AA
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 15:10
Novak Djokovic Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi
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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gününde çeyrek final maçları sona erdi.

Avustralya Açık'ta 10, grand slam turnuvalarında 22. şampiyonluğunu hedefleyen 35 yaşındaki Djokovic, çeyrek finalde 5 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev ile karşılaştı.

Novak Djokovic

İki saat 3 dakika süren mücadelede rakibini 6-1, 6-2 ve 6-4'lük setlerle zorlanmadan 3-0 yenen Djokovic, Avustralya Açık'ta 10 olmak üzere kariyerinde 44. kez grand slam yarı finaline kaldı.

Djokovic, yarı finalde dünya 35 numarası ABD'li Tommy Paul ile eşleşti.

Andrey Rublev

Öte yandan 2019'dan beri Avustralya Açık tek erkekler ana tablosunda üst üste 26 maç kazanan Djokovic, ABD'li Andre Agassi'nin bu turnuvada 2000-2004 yıllarında kırdığı en uzun galibiyet serisi rekorunu egale etti.

11. GÜN PROGRAMI

Turnuvanın 11. gününde yarın, tek kadınlar yarı final maçları oynanacak.

Yarı finallerde Kazak Elena Rybakina (22) ile Belaruslu Victoria Azarenka (24) ve Polonyalı Magda Linette ile Belaruslu Aryna Sabalenka (5) karşılaşacak.


Novak Djokovic Andrey Rublev Avustralya Açık

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