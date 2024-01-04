Novak Djokovic, Avustralya'da 5 yıl sonra bir ilki yaşadı!

Sırp tenisçi Novak Djokovic, Avustralya'da düzenlenen United Cup'ta ev sahibi ülkeden Alex de Minaur'a setlerde 2-0 mağlup olarak turnuvadan elendi.

AA
Yayınlanma: 04.01.2024 - 12:08
Novak Djokovic, Avustralya'da 5 yıl sonra bir ilki yaşadı!
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Erkek tenisinin dünya 1 numarası Novak Djokovic, Avustralya'da 5 yıl sonra ilk kez korttan mağlubiyetle ayrıldı.

United Cup'ta ev sahibi ülkeden Alex de Minaur ile karşılaşan 36 yaşındaki Djokovic, sağ bileğinden sakatlık yaşadığı mücadeleyi 6-4'lük setlerle 2-0 kaybetti.

43 MAÇLIK SERİSİ SONA ERDİ

Kıtadaki en son mağlubiyetini 2018'de Güney Koreli Hyeon Chung karşısında yaşayan Djokovic, 43 maçtır yenilmiyordu.

Sırp tenisçi, bu dönemde 4 Avustralya Açık, 2023 Uluslararası Adelaide Turnuvası ile 2020 ATP Kupası şampiyonluğu yaşadı.


Novak Djokovic Alex de Minaur Avustralya tenis

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