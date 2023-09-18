Novak Djokovic'ten Şanghay Masters kararı!
ABD Açık Tenis Turnuvası'nı kazanarak 24. grand slam zaferine ulaşan Sırp raket, Çin'de düzenlenecek Şanghay Masters'a katılmayacağını açıkladı.
Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, Çin'in ev sahipliği yapacağı Şanghay Masters'a katılmayacağını duyurdu.
ABD Açık'ta kupaya uzanarak en çok grand slam kazanan tenisçi rekorunu egale etmesinin ardından hafta sonu ülkesi Sırbistan'ın Davis Kupası finallerine katılmasını sağlayan Djokovic, bir süre kortlardan uzak kalmaya hazırlanıyor.
"BU YIL KATILMAYACAĞIM"
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan 36 yaşındaki tenisçi, bir süre dinlenmesi gerektiğini belirterek, "Geçen yıllar boyunca, dünya üzerinde en fazla destek gördüğüm ülkeler arasında Çin de yer alıyor. Şanghay, sezon içinde her zaman favori turnuvalarım arasında yer alır. Bu yıl ne yazık ki katılmayacağım. Umarım gelecekte yeniden karşınıza çıkma fırsatım olur" ifadelerini kullandı.
Djokovic'in daha önce dört kupa kazandığı Şanghay Masters, 4-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Sırp tenisçinin, 30 Ekim'de başlayacak Paris Masters turnuvasıyla kortlara dönmesi bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Düşük' faizli konut kredisi geliyor
- Kuveytli yazarın çirkin sözlerine tepki yağdı!
- CHP önünde patlayan silahın hikâyesi
- Sindirim sorunlarına doğal çözüm!
- Hangi 'çıkar grubu'ndaymışım açıklayın!
- İstanbul'dan gelen baba 'masaj salonunu' bastı
- Yediği balık hayatını kararttı! 4 uzvu artık yok...
- CHP'de olaylı kongre
- 'Profesör Kabus' cezaevinden açıklamalarda bulundu
- Yılmaz Güney tartışmasının asıl hedefi...