Sırplardan Novak Djokovic'e Hande Baladın tepkisi

Yayınlanma: 07.09.2023 - 12:03

Güncelleme: 07.09.2023 - 12:03

Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihi bir başarı kazandı. Bu maçın ardından dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic'in yaptığı hareket sosyal medyayı ikiye böldü.

Avrupa'nın en büyüğü olan Filenin Sultanları, şahsi sosyal medya hesaplarından bu zafere dair paylaşımlar yaptı.

Milli voleybolcu Hande Baladın, Instagram hesabından, "Çok istedik seni. Yılların emeği! Şampiyonuz" sözlerinin yer aldığı kupalı bir fotoğraf paylaştı.

SIRPLARDAN DJOKOVIC'E TEPKİ

NTV Spor'un haberine göre, Baladın ile birlikte Simge Aköz'ü sosyal medyadan takip eden Novak Djokovic, bu paylaşımı beğendi. Djokovic'in bu beğenisi Türklerin ve Sırpların dikkatini çekti.

Sırp taraftarlar yıldız sporcuya tepki gösterirken Djokovic daha sonra beğenisini geri çekti.