Nuno Espirito Santo yeni takımına 1 puanla başladı!

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasının kapanış maçında Everton ile West Ham United karşı karşıya geldi.
Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere kaldı.
Nuno Espirito Santo
YENİ HOCA 1 PUANLA BAŞLADI
Merseyside ekibinin golünü 18. dakikada Michael Keane attı. Jarrod Bowen, 65. dakikada attığı golle West Ham United'ı beraberliğe taşıdı.
West Ham United'ın yeni teknik direktörü Nuno Espirito Santo, Londra ekibindeki kariyerine beraberlikle başladı.
Bu sonuçla birlikte Everton puanını 8'e yükseltti. West Ham United ise 4 puana çıktı.
Merseyside ekibi gelecek hafta Crystal Palace'a konuk olurken, West Ham United ise Arsenal deplasmanında ter dökecek.