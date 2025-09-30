Nuno Espirito Santo yeni takımına 1 puanla başladı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.09.2025 09:48:00
Everton, İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında kendi sahasında ağırladığı West Ham United ile 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasının kapanış maçında Everton ile West Ham United karşı karşıya geldi.

Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere kaldı.

YENİ HOCA 1 PUANLA BAŞLADI

Merseyside ekibinin golünü 18. dakikada Michael Keane attı. Jarrod Bowen, 65. dakikada attığı golle West Ham United'ı beraberliğe taşıdı.

West Ham United'ın yeni teknik direktörü Nuno Espirito Santo, Londra ekibindeki kariyerine beraberlikle başladı.

Bu sonuçla birlikte Everton puanını 8'e yükseltti. West Ham United ise 4 puana çıktı.

Merseyside ekibi gelecek hafta Crystal Palace'a konuk olurken, West Ham United ise Arsenal deplasmanında ter dökecek.

