Serdar Ali Çelikler'den Mert Hakan Yandaş'a: Emre Belözoğlu olmaya çalışıyor
"Mert Hakan Emre Belözoğlu olmaya çalışıyor. Emre Belözoğlu olmanın onu taraftar nezdinde bir koruma kalkanı oluşturacağını düşünüyor. Bu çok net belli oluyor. Ben de diyorum ki Emre Belözoğlu olmak var, Sabri Sarıoğlu olmak var. Aradaki temel fark performanstır. Belözoğlu önce topçu, sonra polemikçiydi, sonra kavgacıydı. Emre Belözoğlu herhalde Türkiye’de en sevilen futbolcu değildi. Beşiktaşlılar nefret ederdi, Fenerliler Galatasaray’da oynarken nefret ederdi, Galatasaraylılar Fenerbahçe’de oynarken nefret ederdi, Trabzonsporlular da nefret ederdi. Peki hepsi milli takım söz konusu olduğunda Emre oynar diyor muydu? Diyordu. Niye, topçuydu çünkü adam."
"Mert Hakan Emre Belözoğlu olmaya çalışıyor. Emre Belözoğlu olmanın onu taraftar nezdinde bir koruma kalkanı oluşturacağını düşünüyor. Bu çok net belli oluyor. Ben de diyorum ki Emre Belözoğlu olmak var, Sabri Sarıoğlu olmak var. Aradaki temel fark performanstır. Belözoğlu önce topçu, sonra polemikçiydi, sonra kavgacıydı. Emre Belözoğlu herhalde Türkiye’de en sevilen futbolcu değildi. Beşiktaşlılar nefret ederdi, Fenerliler Galatasaray’da oynarken nefret ederdi, Galatasaraylılar Fenerbahçe’de oynarken nefret ederdi, Trabzonsporlular da nefret ederdi. Peki hepsi milli takım söz konusu olduğunda Emre oynar diyor muydu? Diyordu. Niye, topçuydu çünkü adam."
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