Serdar Ali Çelikler'den Mert Hakan Yandaş'a: Emre Belözoğlu olmaya çalışıyor

cumhuriyet.com.tr
12 Nisan 2022 Salı, 11:17
<p>Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Derbide sahadaki agresif görüntüsü ile dikkat çeken Mert Hakan Yandaş, Marcao ile girdiği mücadelenin ardından yerde kalması ve taklalar atmasıyla da sosyal medyada gündem oldu.</p>

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Derbide sahadaki agresif görüntüsü ile dikkat çeken Mert Hakan Yandaş, Marcao ile girdiği mücadelenin ardından yerde kalması ve taklalar atmasıyla da sosyal medyada gündem oldu.

<p>Derbide yaşananları VOLE YouTube kanalında değerlendiren Serdar Ali Çelikler, Mert Hakan Yandaş'ın Emre Belözoğlu olmaya çalıştığını ifade ederek şunları kaydetti:</p>

Derbide yaşananları VOLE YouTube kanalında değerlendiren Serdar Ali Çelikler, Mert Hakan Yandaş'ın Emre Belözoğlu olmaya çalıştığını ifade ederek şunları kaydetti:

<p>"Mert Hakan Emre Belözoğlu olmaya çalışıyor. Emre Belözoğlu olmanın onu taraftar nezdinde bir koruma kalkanı oluşturacağını düşünüyor. Bu çok net belli oluyor. Ben de diyorum ki Emre Belözoğlu olmak var, Sabri Sarıoğlu olmak var. Aradaki temel fark performanstır. Belözoğlu önce topçu, sonra polemikçiydi, sonra kavgacıydı. Emre Belözoğlu herhalde Türkiye’de en sevilen futbolcu değildi. Beşiktaşlılar nefret ederdi, Fenerliler Galatasaray’da oynarken nefret ederdi, Galatasaraylılar Fenerbahçe’de oynarken nefret ederdi, Trabzonsporlular da nefret ederdi. Peki hepsi milli takım söz konusu olduğunda Emre oynar diyor muydu? Diyordu. Niye, topçuydu çünkü adam."</p>

"Mert Hakan Emre Belözoğlu olmaya çalışıyor. Emre Belözoğlu olmanın onu taraftar nezdinde bir koruma kalkanı oluşturacağını düşünüyor. Bu çok net belli oluyor. Ben de diyorum ki Emre Belözoğlu olmak var, Sabri Sarıoğlu olmak var. Aradaki temel fark performanstır. Belözoğlu önce topçu, sonra polemikçiydi, sonra kavgacıydı. Emre Belözoğlu herhalde Türkiye’de en sevilen futbolcu değildi. Beşiktaşlılar nefret ederdi, Fenerliler Galatasaray’da oynarken nefret ederdi, Galatasaraylılar Fenerbahçe’de oynarken nefret ederdi, Trabzonsporlular da nefret ederdi. Peki hepsi milli takım söz konusu olduğunda Emre oynar diyor muydu? Diyordu. Niye, topçuydu çünkü adam."

<p>"Mert Hakan Emre Belözoğlu olmaya çalışıyor. Emre Belözoğlu olmanın onu taraftar nezdinde bir koruma kalkanı oluşturacağını düşünüyor. Bu çok net belli oluyor. Ben de diyorum ki Emre Belözoğlu olmak var, Sabri Sarıoğlu olmak var. Aradaki temel fark performanstır. Belözoğlu önce topçu, sonra polemikçiydi, sonra kavgacıydı. Emre Belözoğlu herhalde Türkiye’de en sevilen futbolcu değildi. Beşiktaşlılar nefret ederdi, Fenerliler Galatasaray’da oynarken nefret ederdi, Galatasaraylılar Fenerbahçe’de oynarken nefret ederdi, Trabzonsporlular da nefret ederdi. Peki hepsi milli takım söz konusu olduğunda Emre oynar diyor muydu? Diyordu. Niye, topçuydu çünkü adam."</p>

"Mert Hakan Emre Belözoğlu olmaya çalışıyor. Emre Belözoğlu olmanın onu taraftar nezdinde bir koruma kalkanı oluşturacağını düşünüyor. Bu çok net belli oluyor. Ben de diyorum ki Emre Belözoğlu olmak var, Sabri Sarıoğlu olmak var. Aradaki temel fark performanstır. Belözoğlu önce topçu, sonra polemikçiydi, sonra kavgacıydı. Emre Belözoğlu herhalde Türkiye’de en sevilen futbolcu değildi. Beşiktaşlılar nefret ederdi, Fenerliler Galatasaray’da oynarken nefret ederdi, Galatasaraylılar Fenerbahçe’de oynarken nefret ederdi, Trabzonsporlular da nefret ederdi. Peki hepsi milli takım söz konusu olduğunda Emre oynar diyor muydu? Diyordu. Niye, topçuydu çünkü adam."

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