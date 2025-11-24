Nuri Şahin'den hakem tepkisi: 'Bu kalitedeki yönetimle...'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.11.2025 23:19:00
Süper Lig ekibi Başakşehir'in teknik direktörü Nuri Şahin, 4-3 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından görüşlerini aktardı.

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, 10 kişi kaldıkları ve 4-3 yenildikleri Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"Emeğimizin karşılığını alamadık" diyen Nuri Şahin, "Çok gururluyum, Trabzonspor gibi bir takıma karşı 90 dakika eksikle ancak böyle oynanabilir. Diğer taraftan çok üzgünüm, emeğimizin karşılığı bu değildi" dedi.

"HAKEMLERİMİZ SAĞDUYULU OLMALI"

Hakem Halil Umut Meler hakkında konuşan Şahin, "Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Ancak burada 200 çalışan var, herkes emek veriyor. Onların emeğine çok yazık oldu. İsim vermeden söyleyeceğim... Hakemlerimiz biraz sağduyulu olmalı. Bu kalitedeki hakem yönetimiyle bir yere varamayız" sözlerini sarf etti.

Son olarak genç çalıştırıcı, "Şunu söylemeyelim Başakşehir yeniden bir takım oluyor. Geliyoruz. Acı çekiyoruz ama takımımla gurur duyuyorum. Buradayız, ayaktayız... Hiçbir şey olmadı ve devam edeceğiz" dedi.

