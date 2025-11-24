Ernest Muçi'den galibiyet açıklaması: 'Son golü takım olarak attık'

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 4-3 mağlup etti. Mücadelede 90+11. dakikada Trabzonspor adına galibiyet golünü kaydeden Ernest Muçi, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Devam etmeleri gerektiğini belirten Muçi, "Zor olacağını biliyorduk. Başakşehir saygıyı hak eden bir takım. Sahada bunu göstermeye çalıştık. İkinci yarı her şeyimizi vermeye çalıştık ve en iyi performansımızı gösterdik. Çok önemli bir galibiyet ama burada kalamayız, devam etmeliyiz" sözlerini sarf etti.

"GOLÜ TAKIM OLARAK ATTIK"

Takım oyununa vurgu yapan Arnavut oyuncu, "Goller önemli takıma galibiyeti getiren golü attığım için çok mutluyum. 90+11'de olması bunu daha önemli yapıyor. Goller hatırlanacak ama devam etmek önemli. Son golü takım olarak attık. Hep beraber kazandık, Trabzonspor kazandı" dedi.

Batagov'dan övgüyle bahseden Muçi, "Arsenii Batagov'un sakatlığı vardı, buna rağmen oynadı. Bana iki asist yaptı, ceza sahasında hep beni aradı. Attığım gollerden sonra sahada onu aradım. İnanılmaz performans gösterdi. Çok iyi bir oyuncu" ifadelerini kullandı.