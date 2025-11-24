Edin Vişça oyuna devam edememişti: Fatih Tekke kötü haberi verdi!

Trendyol Süper Lig’de haftanın kapanışında Trabzonspor deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. 10. dakikada eksik kalan Başakşehir gol düellosuna karşılık verse de Trabzonspor, 90+10. dakikadaki golüyle 4-3 kazandı.

Mücadele sonunda Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maçı değerlendirdi.

Fatih Tekke'nin açıklamaları şu şekilde:

"Muçi adına özellikle çok sevindim çünkü maalesef oyuncularımıza istemediğimiz tepkiler oluşuyor, yapılıyor. Muçi'nin iyi bir oyuncu olduğunu hep söyledim zaten. Kendi sevincimi çok paylaşamıyorum ama Muçi için inanılmaz derecede bir patlama oldu herhalde.

“VİŞÇA AMELİYAT OLACAK ”

"Bir de kaptanımızın durumu var. Vişça üzücü bir sakatlık geçirdi. Yarın bir operasyon geçirecek."

"Başakşehir'in kırmızı kart görmesi ve Edin Vişça'nın sakatlanması üzücü olan şeyler... Kırık olduğu yönünde haber aldık."

"İnsanlar kızdıkları şeyi bilmiyor... Bir oyuncunun hayatı bu. Aldıkları ücretler doğru ama bakın sakatlandı! 16 ameliyat oldum, hayatımın 3 senesi totalde hastanelerde geçti. Psikolojik çalışması da var, bunlar yatmıyorlar. Herkes biliyor bu işi, kimse saygı göstermiyor."