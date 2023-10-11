Nuri Şahin'den ayrılık iddialarına cevap!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Başkan Sabri Gülel'in ayrılığı sonrasında teknik direktör Nuri Şahin'in de görevini bırakacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Genç çalıştırıcı sosyal medya hesabından bu iddialara cevap verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.10.2023 - 15:25
Nuri Şahin'den ayrılık iddialarına cevap!
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Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bazı yöneticilerle birlikte istifa etme kararı aldıklarını bildirdi.

Akdeniz ekibinde başkanın ayrılığı sonrası Nuri Şahin'in de veda edeceği iddia edildi. Şahin, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Genç teknik direktör, ayrılık iddialarını yalanladı.

"BU ŞEHRİ SEVİYORUM"

Nuri Şahin yaptığı açıklamada, "Buradayım. Burada olmaya devam edeceğim. Yapacak çok işimiz, yaşanacak mutluluklarımız var. Bu şehri seviyorum, Bu takıma inanıyorum, Bu taraftara güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Antalyaspor'daki görevine Ekim 2021'de başlayan Şahin, 81 maça çıktı. Genç çalıştırıcı 32 galibiyet, 20 beraberlik ve 29 mağlubiyet aldı.


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