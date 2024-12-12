Nuri Şahin'in Dortmund'u sahasında Barcelona'ya mağlup oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund, sahasında Barcelona'yı ağırladı. Mücadele 3-2 Barcelona lehine sona erdi.

Nuri Şahin'in Dortmund'u sahasında Barcelona'ya mağlup oldu!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.12.2024 - 09:49

Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçında Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Borussia Dortmund, sahasında Barcelona'yı konuk etti. 

Mücadele 3-2 Barcelona lehinesona erdi. Borussia Dortmund 2 kere geriye düştüğü maçta 2 kere eşitliği yakaladı. Barcelona'nın golleri 53. dakikada Raphinha ve 75. ve 85. dakikada Torres'ten geldi. 

Borussia Dortmund'un golleri 60. ve 78. dakikada Guirassy'den geldi. 

NURİ ŞAHİN'İN TAKIMI İLK 8 DIŞINA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte Borussia Dortmund 12 puanda kaldı ve haftayı 9. sırada kapattı. Barcelona ise 15 puanla 2. sırada haftayı kapattı. 

Borussia Dortmund bir sonraki Devler Ligi maçında Bologna'ya konuk olacak. Barcelona ise aynı haftada Benfica deplasmanına gidecek. 


Etiketler: #nuri şahin #Borussia Dortmund #barcelona #Şampiyonlar Ligi

İlgili Haberler

Nuri Şahin'in Dortmund'u Dinamo Zagreb'i rahat geçti!

Nuri Şahin'in Dortmund'u Dinamo Zagreb'i rahat geçti!
Şampiyonlar Ligi'nde Nuri Şahin fırtınası!

Şampiyonlar Ligi'nde Nuri Şahin fırtınası!
Nuri Şahin ve Dortmund, Bayern karşısında sonunu getiremedi!

Nuri Şahin ve Dortmund, Bayern karşısında sonunu getiremedi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler