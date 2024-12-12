Nuri Şahin'in Dortmund'u sahasında Barcelona'ya mağlup oldu!
Şampiyonlar Ligi'nde Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund, sahasında Barcelona'yı ağırladı. Mücadele 3-2 Barcelona lehine sona erdi.
Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçında Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Borussia Dortmund, sahasında Barcelona'yı konuk etti.
Mücadele 3-2 Barcelona lehinesona erdi. Borussia Dortmund 2 kere geriye düştüğü maçta 2 kere eşitliği yakaladı. Barcelona'nın golleri 53. dakikada Raphinha ve 75. ve 85. dakikada Torres'ten geldi.
Borussia Dortmund'un golleri 60. ve 78. dakikada Guirassy'den geldi.
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Bu sonuçla birlikte Borussia Dortmund 12 puanda kaldı ve haftayı 9. sırada kapattı. Barcelona ise 15 puanla 2. sırada haftayı kapattı.
Borussia Dortmund bir sonraki Devler Ligi maçında Bologna'ya konuk olacak. Barcelona ise aynı haftada Benfica deplasmanına gidecek.
Etiketler: #nuri şahin #Borussia Dortmund #barcelona #Şampiyonlar Ligi
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