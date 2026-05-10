O paylaşıma gönderme yapıldı: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 'Sakın ha' yanıtı

Süper Lig'de 33. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren Galatasaray, RAMS Park'ta Hesap.com Antalyaspor ile karşılaştı. Soner Dikmen'in golleriyle iki kez geri düştüğü müsabakayı Mario Lemina, Victor Osimhen (2) ve Kaan Ayhan'ın golleriyle 4-2 kazanan Galatasaray, sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Toplamda 26 şampiyonluğa ulaşan "Cimbom" teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ise üst üste 4. kez ipi önde göğüsledi.

"BİR DAHA SAKIN HA!"

Şampiyon Galatasaray, maçın ardından sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin 10 Ocak'taki paylaşımını alıntılayarak “Bir daha SAKIN HA! ” notu düştü.

