O paylaşıma gönderme yapıldı: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 'Sakın ha' yanıtı

10.05.2026 00:08:00
Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Süper Lig'de 33. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren Galatasaray, RAMS Park'ta Hesap.com Antalyaspor ile karşılaştı. Soner Dikmen'in golleriyle iki kez geri düştüğü müsabakayı Mario Lemina, Victor Osimhen (2) ve Kaan Ayhan'ın golleriyle 4-2 kazanan Galatasaray, sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Toplamda 26 şampiyonluğa ulaşan "Cimbom" teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ise üst üste 4. kez ipi önde göğüsledi.

"BİR DAHA SAKIN HA!"

Şampiyon Galatasaray, maçın ardından sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin 10 Ocak'taki paylaşımını alıntılayarak “Bir daha SAKIN HA! ” notu düştü.

İşte Galatasaray'ın paylaşımı:

Taraftarlar meydanlara akın etti: Galatasaray'ın şampiyonluğu İstanbul'da coşkuyla kutlandı Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının 26. şampiyonluğunu İstanbul'da coşkuyla kutladı. Taraftarlar meydanlara akın etti.
Galatasaray kaç kez şampiyon oldu? Galatasaray hangi yıllarda şampiyonluk kazandı? Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u 4-2 yendi. Sarı kırmızılılar üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan etti. Peki, Galatasaray kaç kez şampiyon oldu? Galatasaray hangi yıllarda şampiyonluk kazandı?
Ertan Torunoğulları'ndan Galatasaray'a gönderme: 'Sakın ha sezonu sona erdi' Fenerbahçe yöneticisi Ertan Torunoğulları, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Sakın ha sezonu sona erdi. Futbolseverlere sakın ha sezonu hayırlı olsun" dedi.