Taraftarlar meydanlara akın etti: Galatasaray'ın şampiyonluğu İstanbul'da coşkuyla kutlandı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenen Galatasaray, sezonun bitimine bir hafta kala 2025-2026 sezonu şampiyonluğunu garantileyerek tarihteki 26. şampiyonluğunu elde etti.

İstanbul'da yaşayan Galatasaraylı taraftarlar, maçın bitiminden itibaren takımlarının şampiyonluğunu kutlamaya başladı.

Şampiyonluğun ilan edilmesinin ardından kutlamaların merkezlerinden biri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi oldu.

Ellerinde Galatasaray bayraklarıyla meydan ve caddeye gelen taraftarlar, tezahüratlar yaparak meşaleler yaktı.

AVCILAR, BEYKOZ, ÜSKÜDAR...

Avcılar Marmara Caddesi'nde toplanan taraftarlar da sloganlar atarak şampiyonluğu kutladı.

Sultangazi ve Esenyurt'ta, sürücüler araçlarıyla konvoy oluşturarak korna çaldı. Taraftarlar, araçlardan Galatasaray marşları söyleyip takımlarının bayraklarını salladı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Beykoz ile Üsküdar Sahil Hattı'nda da çok sayıda taraftar araçlarıyla konvoy yaptı. Kornalara basan taraftarlar, Galatasaray bayrakları sallayarak marşlar söyledi.

Kutlamalar sırasında bazı taraftarlar meşale yaktı, havai fişek patlattı.

Bazı Galatasaraylı taraftarlar da araçlarıyla korna çalarak şehir turu atmayı tercih etti.

Kutlamalar nedeniyle bazı ilçelerdeki ana arter ve caddelerde trafik adeta durma noktasına geldi.