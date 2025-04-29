Obi Mikel'den flaş sözler: Victor Osimhen'in oynamak istediği takımı açıkladı!

Yayınlanma: 29.04.2025 - 11:16

Güncelleme: 29.04.2025 - 11:16

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak renklerine bağladığı Victor Osimhen, Süper Lig'de adeta tozu dumana kattı.

Avrupa'nın devlerini peşine takan Nijeryalı yıldızın bonservisini almak için Galatasaray da büyük çaba gösteriyor.

İngiliz basınında sık sık Premier Lig'e transfer olacağı yazılan Osimhen için ülkemizde Trabzonspor forması da giyen, Chelsea'de iz bırakmış eski futbolcu John Obi Mikel'den bomba bir açıklama geldi.

OSINHEM'İN OYNAMAK İSTEDİĞİ TAKIMI AÇIKLADI

beIN Sports İngiltere yayınında açıklamada bulunan Obi Mikel, "Osimhen, Chelsea'de oynamak istiyor. Umarım Premier Lig'de bir yerde oynar" ifadelerini kullandı.

Chelsea'nin bu transferde mutlu sona ulaşamaması durumunda Osimhen'i Manchester United ya da Arsenal'ın kadrosuna katma ihtimalinin çok yüksek olduğu vurgulandı.

36 MAÇTA 39 GOLE KATKI

Osimhen, Galatasaray formasıyla bu sezon 36 maça çıktı.

26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 31 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi.