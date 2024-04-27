Obradovic 2 yıl daha Partizan'da!
THY EuroLeague ekiplerinden Partizan, Sırp başantrenörü Zeljko Obradovic ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
THY EuroLeague ekiplerinden Partizan, Sırp başantrenörü Zeljko Obradovic ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Zeljko Obradovic, kulübümüz ile yeni bir başlangıca imza attı." ifadeleri kullanılırken, Obradovic ise "Yeni sözleşmeye imza attığım için çok mutluyum" sözlerini sarf etti.
7 yıl Fenerbahçe Beko'da görev yapan Zeljko Obradovic, Fenerbahçe Beko'nun tarihindeki tek EuroLeague şampiyonluğuna atmayı başarmıştı. Obradovic, 9 EuroLeague şampiyonluğu ile Avrupa'nın en çok şampiyonluk yaşayan başantrenörü konumunda.
2021 yılından bu yana Partizan'ın başında olan 64 yaşındaki Obradovic, geçtiğimiz sezon Partizan'a Sırbistan Ligi şampiyonluğunu kazandırmayı başarmıştı.
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