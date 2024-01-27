Obradovic'in Partizan'ı Zalgiris'i devirdi!

Yayınlanma: 27.01.2024 - 08:59

Güncelleme: 27.01.2024 - 08:59

THY EuroLeague'in 23. hafta maçında Partizan ile Zalgiris Kaunas karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Partizan 81-72 kazandı.

Partizan'da PJ Dozier 23 sayı, 4 ribaund, Zach LeDay 21 sayı, 5 ribaund istatistikleriyle galibiyetin mimarları oldu.

Bu sonuçla birlikte Partizan, 23. hafta sonunda 12. galibiyetini aldı. Zalgiris Kaunas ise 15. kez kaybetti.