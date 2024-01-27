Obradovic'in Partizan'ı Zalgiris'i devirdi!
THY EuroLeague'in 23. hafta maçında Partizan, sahasında ağırladığı Zalgiris Kaunas'ı 81-72 yendi.
THY EuroLeague'in 23. hafta maçında Partizan ile Zalgiris Kaunas karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı Partizan 81-72 kazandı.
Partizan'da PJ Dozier 23 sayı, 4 ribaund, Zach LeDay 21 sayı, 5 ribaund istatistikleriyle galibiyetin mimarları oldu.
Bu sonuçla birlikte Partizan, 23. hafta sonunda 12. galibiyetini aldı. Zalgiris Kaunas ise 15. kez kaybetti.
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