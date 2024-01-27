Obradovic'in Partizan'ı Zalgiris'i devirdi!

THY EuroLeague'in 23. hafta maçında Partizan, sahasında ağırladığı Zalgiris Kaunas'ı 81-72 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2024 - 08:59
Obradovic'in Partizan'ı Zalgiris'i devirdi!
Abone Ol google-news

THY EuroLeague'in 23. hafta maçında Partizan ile Zalgiris Kaunas karşı karşıya geldi. 

Karşılaşmayı Partizan 81-72 kazandı. 

Partizan'da PJ Dozier 23 sayı, 4 ribaund, Zach LeDay 21 sayı, 5 ribaund istatistikleriyle galibiyetin mimarları oldu.

Bu sonuçla birlikte Partizan, 23. hafta sonunda 12. galibiyetini aldı. Zalgiris Kaunas ise 15. kez kaybetti.


thy euroleague haberleri Partizan haberleri Zalgiris Kaunas haberleri

İlgili Haberler

Fenerbahçe Beko, Obradovic'in Partizan'ını devirdi!

Fenerbahçe Beko, Obradovic'in Partizan'ını devirdi!
Partizan evinde rahat kazandı

Partizan evinde rahat kazandı
Anadolu Efes'ten Partizan karşısında muhteşem geri dönüş!

Anadolu Efes'ten Partizan karşısında muhteşem geri dönüş!

En Çok Okunan Haberler