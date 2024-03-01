Zeljko Obradovic geleceğiyle ilgili konuştu: 'Ya burada çalışırım ya da...'

Yayınlanma: 01.03.2024 - 17:14

Güncelleme: 01.03.2024 - 17:17

Partizan başantrenörü Zeljko Obradovic, Anadolu Efes ile oynadıkları maç sonrası geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Sırp ekibi Partizan'ı çalıştıran Zeljko Obradovic, THY EuroLeague'de Anadolu Efes'e karşı oynanan karşılaşma sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sözleşmesi sezon sonunda erecek Sırp koç, basın toplantısında geleceğiyle ilgili soruya cevap verdi.

Obradovic, kıçük bir çocuğun açtığı ''Zeljko'ya babamdan daha çok güveniyorum'' yazılı pankart için konuşarak, "Kendimden çok oyun ve oyuncularım hakkında konuşmayı seviyorum, taraftarların benim de onlardan biri olduğumu ve bu kulübün en çok sevilen koçu olduğumu ortaya koymaları beni gururlandırıyor ve mutlu ediyor. Kupanın ardından insanların bana her türlü desteği verdiği birçok mesaj aldım, geleceğimden hiç şüphem yok" dedi.

''YA BURADA KALIRIM YA DA HİÇBİR YERDE ÇALIŞMAM''

Sözlerine devam eden tecrübeli koç, "Bu gelenek daima devam etmeli. Çocuklarla dolu bir salon gördüğümde gözlerim doluyor. Bununla gurur duyuyorum çünkü yeni Partizan hayranları doğuyor. Kendimi Partizan dışında hiçbir yerde görmüyorum. Ya burada kalırım ya da hiçbir yerde çalışmam" şeklinde konuştu.