Sırp oyuncudan Sarunas Jasikevicius'a büyük övgü: 'Zeljko Obradovic'in izinden gidebilir'
Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko'nun Sırp oyuncusu Marko Guduric, basın mensuplarına konuştu. Sarı-lacivertli takımın Litvanyalı başantrenörü Sarunas Jasikevicius hakkında övgü dolu sözler kullanan Guduric, "Yüzde 100 eminim. Sarunas Jasikevicius, Zeljko Obradovic'in izinden gidebilir" dedi.
Fenerbahçe Beko'da ikinci dönemini yaşayan Marko Guduric sezonun ortasında başantrenörlük görevine getirilen Sarunas Jasikevicius için açıklamalarda bulundu.
Sarunas Jasikevicius'un, Fenerbahçe Beko'nun efsane hocalarından Zeljko Obradovic'in peşinden gidebileceğini sölyeyen Guduric şu açıklamaları yaptı:
"Yüzde 100 eminim. Sarunas Jasikevicius, Zeljko Obradovic'in izinden gidebilir. Kendisi zaten şu anda bile Fenerbahçe Beko tarihinin en iyi koçlarından birisi oldu. Kariyerinin sonunda Jasikevicius'un en büyük koçlardan biri olarak kabul edileceğine inanıyorum."
Fenerbahçe Beko, oynadığı 23 maçta aldığı 20 galibiyet ile Basketbol Süper Ligi'nin 3. sırasında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip THY EuroLeague'de ise oynanan 31 maçın ardından 19 galibiyet ile 6. sırada bulunuyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Anketçiler bile kabul etmek zorunda kaldı'
- Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
- Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?
- 'Belediye sayımızı 28’e çıkaracağız'
- Erdoğan'dan DEM'e çağrı
- Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
- Milli arada Fenerbahçe'ye 4 müjde!
- Cami imamı tecavüz iddiasıyla tutuklandı
- Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soru ne?
- Başına gelen en ilginç olayı anlattı