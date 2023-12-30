Resmen açıklandı: Adana Demirspor'da bir ayrılık daha!

Son olarak Belhanda ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Kevin Rodrigues ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.12.2023 - 10:26
Resmen açıklandı: Adana Demirspor'da bir ayrılık daha!
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Adana Demirspor, Kevin Rodrigues ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kevin Rodrigues ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Rodrigues'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz günlerde Younes Belhanda ile de karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı.


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